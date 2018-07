Athen (AFP) Angesichts der wachsenden Zahl von Syrien-Kämpfern aus Europa fordert der Anti-Terrorbeauftragte der Europäischen Union, Gilles de Kerchove, das System der Einreisekontrollen an den Außengrenzen zu stärken. "Alle unsere Instrumente zur Kontrolle der Außengrenzen wurden mit Blick auf Ausländer entworfen, nicht für Europäer", sagte de Kerchove der Nachrichtenagentur AFP am Rande von EU-Beratungen zu dem Thema in Athen. "Die Schengen-Regeln besagen, dass wir EU-Bürger und ihre Reisebewegungen bei der Ein- und Ausreise nicht systematisch kontrollieren können."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.