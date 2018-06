Berlin (AFP) Ein Passus in der geplanten Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sorgt für Unmut in der Solarbranche und der Industrie. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mahnte am Freitag, die Regierung dürfe "die solaren Selbstversorger nicht bestrafen". Er stört sich an den Plänen zur sogenannten Eigenstromversorgung. Gemeint ist damit, dass ein Unternehmen Strom erzeugt, den es dann selbst verbraucht. Darauf soll künftig die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom erhoben werden, wie aus einem Entwurf von Eckpunkten für die EEG-Reform aus dem Bundeswirtschaftsministerium hervorgeht.

