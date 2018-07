Köln (AFP) Im Skandal um minderwertige Brustimplantate der französischen Firma PIP zahlt der TÜV Rheinland hunderten betroffenen Frauen ab sofort Schadenersatz. Nach einer Entscheidung des Berufungsgerichts im südfranzösischen Aix-en-Provence würden Zahlungen von 3000 Euro plus 400 Euro für Rechtsauslagen pro Frau geleistet, obwohl der TÜV in Berufung gegangen sei, teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit. Auf den TÜV kämen folglich Zahlungen in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.