Kiew (AFP) Enttäuscht von Präsident Viktor Janukowitsch und seinem mangelnden Entgegenkommen hat die Opposition in der Ukraine am Freitag ihre Barrikaden in Kiew und andernorts ausgebaut: In der Hauptstadt rückten die Demonstranten ihre Festungen bis auf Sichtweite zum Präsidentenpalast vor. Janukowitsch ernannte den Hardliner Andrij Kljujew zum neuen Leiter des Präsidialamtes. Die Regierungen in Berlin und Paris bestellten die ukrainischen Botschafter ein.

