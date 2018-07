Mönchengladbach (AFP) Bei einer Familientragödie in Mönchengladbach hat ein Mann am Freitag offenbar seine Ehefrau getötet und seinen Sohn lebensgefährlich verletzt. Der 14-jährige Sohn schleppte sich nach der Tat in ein Büro im Stadtteil Rheindahlen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Dort bat er um Hilfe - sein Vater bringe seine Mutter um.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.