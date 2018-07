Paris (AFP) Erstmals seit Bekanntwerden der geheimen Liebesaffäre von Frankreichs Präsident François Hollande tritt dessen Lebensgefährtin wieder öffentlich in Erscheinung: Valérie Trierweiler werde am Sonntag nach Mumbai in Indien reisen, um die Hilfsorganisation Aktion gegen Hunger zu unterstützen, verlautete am Freitag aus ihrem Umfeld in Paris. Die Kosten der Reise der Première Dame Frankreichs werden demnach von der Nichtregierungsorganisation getragen.

