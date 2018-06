Paris (AFP) Als "symbolischen Schritt" haben mehrere Umweltorganisationen in Frankreich das Gesetz zur Begrenzung elektromagnetischer Strahlung begrüßt, das am Donnerstagabend von der französischen Nationalversammlung verabschiedet wurde. Es sei allerdings nur ein "kleines Gesetz", das vom Senat nun nachgebessert werden müsse, hoben die Organisationen am Freitag in Paris hervor.

