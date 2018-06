Mönchengladbach (dpa) - Der FC Bayern München ist mit einem lockeren Erfolg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Durch das 2:0 im Klassiker bei Borussia Mönchengladbach baute der Rekordmeister seine Tabellenführung vorerst auf zehn Punkte aus. Für die Bayern war es das 27. Liga-Auswärtsspiel nacheinander ohne Niederlage. Mario Götze in der sechsten Minute und Thomas Müller per Handelfmeter (53.) trafen vor 54 010 Zuschauern für die Bayern. Für die Borussia war es die erste Heimniederlage dieser Saison.

