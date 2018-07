Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Januar 2014:

4. Kalenderwoche

24. Tag des Jahres

Noch 341 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Arn, Franz, Vera

HISTORISCHE DATEN

2013 - Vier Jahre nach der verheerenden Anschlagserie im indischen Mumbai im November 2008 wird David Coleman Headley, ein US-Amerikaner pakistanischer Herkunft und eine Schlüsselfigur der Attentate, in Chicago zu 35 Jahren Haft verurteilt.

2012 - Zehn Jahre nach Beginn des Einsatzes in Afghanistan wird die Verantwortung am Bundeswehr-Standort Feisabad an die einheimischen Sicherheitskräfte übergeben.

2009 - Papst Benedikt XVI. macht die Exkommunikation von vier Anhängern des gestorbenen traditionalistischen Erzbischofs Marcel Lefebvre rückgängig. Einer davon ist Richard Williamson.

2004 - Eine Frau aus Baden-Württemberg knackt den Jackpot und erzielt mit 20,2 Millionen Euro den bis dahin höchsten Einzelgewinn der deutschen Lottogeschichte.

1989 - In München werden neun Monate alte siamesische Zwillinge getrennt, die am Bauch zusammengewachsen waren.

1984 - Steve Jobs, Mitbegründer der Computerfirma Apple, stellt im kalifornischen Cupertino den ersten "Macintosh" vor.

1966 - Die Tochter von Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, wird als neue Premierministerin von Indien vereidigt.

1935 - In Richmond (US-Bundesstaat Virginia) kommt probeweise erstmals Dosenbier auf den Markt.

1848 - Auf dem Land von James August Sutter im heutigen Sacramento wird Gold entdeckt. Der Fund führt zum Goldrausch in Kalifornien.

AUCH DAS NOCH

2004 - dpa meldet: Eine gigantische Schwarzwälder Kirschtorte mit einem Durchmesser von 7,47 Metern und einem Gewicht von 4800 Kilogramm ist in Höfen im Schwarzwald präsentiert worden.

GEBURTSTAGE

1979 - Tatyana Ali (35), amerikanische Sängerin und Schauspielerin ("Der Prinz von Bel Air")

1949 - John Belushi, amerikanischer Sänger und Schauspieler ("Blues Brothers"), gest. 1982

1939 - Joseph Vilsmaier (75), deutscher Regisseur ("Comedian Harmonists")

1924 - Catherine Hamlin (90), australische Gynäkologin, Alternativer Nobelpreis 2009

1888 - Vicki Baum, österreichisch-amerikanische Schriftstellerin ("Menschen im Hotel"), gest. 1960

TODESTAGE

1989 - Siegfried Wischnewski, deutscher Schauspieler ("Ein Heim für Tiere"), geb. 1922

1939 - Max Bircher Benner, Schweizer Arzt, Schöpfer der modernen Ernährungslehre, geb. 1867