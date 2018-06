Bagdad (AFP) Vor den tödlichen Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen in der irakischen Provinz Anbar sind mittlerweile mehr als 140.000 Menschen geflohen. Das sei die größte Flüchtlingswelle im Irak seit den Glaubenskämpfen zwischen 2006 und 2008, erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Freitag. Die UN-Organisation berief sich auf Zahlen der irakischen Regierung. Allein in der vergangenen Woche verließen demnach mehr als 65.000 Menschen ihre Häuser.

