Genf (dpa) - Der syrische Außenminister Walid al-Muallim hat bei den Friedensverhandlungen in Genf mit einer vorzeitigen Abreise seiner Delegation gedroht. Diese werde Genf morgen verlassen, sollten bis dahin keine funktionierenden Arbeitstreffen zustande kommen. Zuvor hatten nach fast drei Jahren Bürgerkrieg in Syrien die Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Opposition in dem Schweizer Konferenzort begonnen. Der Syrien-Sondervermittler Lakhdar Brahimi traf zunächst kurz mit der Regierungsdelegation zusammen.

