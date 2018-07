Mönchengladbach (dpa) - Bei einer Familientragödie in Mönchengladbach soll ein Mann seine Frau getötet und seinen Sohn lebensgefährlich verletzt haben.

Der 14-jährige Junge hatte sich nach Polizeiangaben am Freitagvormittag schwer verletzt in ein Büro geschleppt und die Mitarbeiter dort um Hilfe gebeten.

Er gab an, dass sein Vater seine Mutter umbringe. Beim Eintreffen der Polizei habe der 54-Jährige mit einem Messer und einer Axt vor dem Wohnhaus gestanden und sich nicht beruhigen lassen, teilte die Polizei in Mönchengladbach mit. Die Beamten schossen auf den Mann und verletzten ihn schwer.

In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheindahlen fanden sie die 50 Jahre alte Ehefrau leblos am Boden. Der Notarzt konnte sie nicht wiederbeleben.

Vater und Sohn seien nach notärztlicher Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden. Sie wurden notoperiert, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ihr Zustand sei stabil, aber es bestehe Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Gegen den Ehemann bestehe Mordverdacht, so der Sprecher.

PM Polizei