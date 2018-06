Dubai (SID) - Die Läufer aus Äthiopien haben den hochdotierten Dubai-Marathon dominiert. Beim ersten Angriff auf den Weltrekord im neuen Leichtathletik-Jahr setzte sich bei den Männern der erst 18-jährige Tsegaye Mekonnen in 2:04:32 Stunden durch, verfehlte die Bestmarke des Kenianers Wilson Kipsang (2:03:23) bei seinem überraschenden Erfolg aber klar. Immerhin durfte sich der Teenager über die Siegprämie von 200.000 Dollar freuen. Die gleiche Summe sicherte sich bei den Frauen Mula Seboka (Äthiopien/2:25:01).

Mekonnen verwies beim Debüt in Dubai seine Landsleute Markos Geneti (2:05:13), Girmay Birhanu (2:05:49), Tamirat Tola (2:06:17) und Azmeraw Bekele (2:07:12) auf die Plätze. Im Frauen-Rennen gingen gleich die ersten neun Plätze an Äthiopierinnen. Neben Seboka schafften es die Top-Favoritin Meselech Melkamu (2:25:23) sowie Firehiwot Dado (2:25:53) auf das Treppchen. Der Weltrekord der Britin Paula Radcliffe (2:15:25) geriet nicht ansatzweise in Gefahr.

Mekonnen lief inoffiziellen U20-Weltrekord. Der internationale Leichtathletik-Verband IAAF führt keine solche Liste.