Frankfurt/Main (dpa) - Der Goldpreis ist am Freitag stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht.

Kurz vor dem Wochenende hatte ein Ausverkauf von Währungen wichtiger Schwellenländer für Nervosität an den Finanzmärkten gesorgt und Anleger in vermeintlich sichere Anlagen wie Gold getrieben. Zeitweise stieg der Preis für das gelbe Edelmetall in der Spitze auf 1,272,70 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm).

Auslöser der jüngsten Nervosität an den Finanzmärkten war ein Ausverkauf bei Währungen großer Schwellenländer wie Indien, Südafrika oder der Türkei. Im vergangenen Jahr war der Goldpreis noch um etwa 27 Prozent gefallen.