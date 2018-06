Prag (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Hallen-Europameisterschaft in Prag einen durchwachsenen Start erwischt. Die Auswahl von Trainer Jamilon Mülders musste sich nach einem 10:0 (3:0)-Kantersieg gegen Gastgeber Tschechien im zweiten Gruppenspiel am Freitag den Niederlanden mit 5:9 (2:5) geschlagen geben.

Damit lag der 14-malige Europameister in der Gruppe A auf Rang zwei hinter der zweimal erfolgreichen Oranje-Auswahl. Über den Halbfinaleinzug entscheidet damit das abschließende Vorrundenduell gegen England am Samstag (11.20 Uhr). Die Engländerinnen trafen am späteren Freitagabend im Duell auf die Gastgeberinnen. Die Vorschlussrunde wird am Samstag ausgespielt, das Endspiel findet am Sonntag statt.

Gegen die Niederländerinnen steuerte Lydia Haase vom Mannheimer HC drei Tore bei, Spielführerin Julia Müller (SV Kampong) und Kristina Hillmann (UHC Hamburg) trafen jeweils einmal.

Beim Auftaktsieg gegen Tschechien hatte sich Müller mit drei Treffern als erfolgreichste der sechs Torschützinnen in Szene gesetzt. "Für ein Auftaktspiel war das schon absolut in Ordnung", sagte Mülders: "Es hat zu Beginn noch in vielen Abläufen etwas gestottert, aber nach und nach sind wir immer besser ins Spiel gekommen.