Genf (AFP) Die Vertreter der syrischen Bürgerkriegsparteien wollen knapp drei Jahre nach Beginn des Konfliktes erstmals direkt miteinander verhandeln. Es gebe die Verständigung, so hoffe er, "dass wir uns morgen im selben Raum treffen", sagte der internationale Sondergesandte Lakhdar Brahimi am Freitag nach Gesprächen in Genf. Auf die Nachfrage von Journalisten, ob er sicher sei, dass ein direktes Treffen zustande komme, sagte er: "absolut".

