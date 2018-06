In der Innenstadt in Kairo sind innerhalb weniger Stunden drei Bomben explodiert. Nach einem Anschlag auf das Polizeihauptquartier in der Innenstadt Kairos detonierten weitere Sprengsätze in der Nähe einer U-Bahnstation im Stadtteil Dokki und bei einer Polizeiwache in einem Kairoer Stadtteil.



Die erste Explosion in Kairo am Morgen tötete vier Menschen. Die Autobombe verletzte etwa 70 Menschen. Bei dem Anschlag nahe der U-Bahnstation wurden laut Gesundheitsministerium fünf Polizisten verletzt. Das Innenministerium berichtete von keinen Opfern bei dem dritten Attentat.

Die schwere Detonation am Morgen hatte auch das Polizeihauptquartier und ein Museum für Islamische Kunst schwer beschädigt. Das Ministerium für Denkmalschutz sprach von einer starken Beschädigung einer der weltweit wichtigsten Ausstellungsstätten für islamische Kunst.

Am Samstag jährt sich der Aufstand gegen Expräsident Husni Mubarak zum dritten Mal. Seit der Absetzung des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Juli geht die Übergangsregierung hart gegen die Muslimbruderschaft von Mursi vor. Anlässlich des Jahrestages hat sie die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.