Washington (AFP) Die NASA hat einen neuen Kommunikationssatelliten ins All geschossen, der die Kommunikation mit der Raumstation ISS verbessern soll. Die Trägerrakete mit dem Satelliten TDRS-L startete am Donnerstagabend um 21.33 Uhr Ortszeit (03.33 Uhr MEZ) von Cape Canaveral in Florida, wie die US-Weltraumbehörde mitteilte. Eine Stunde und 46 Minuten später habe sich der Satellit erfolgreich vom Träger getrennt, erklärte die NASA.

