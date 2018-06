Kiew (AFP) Der frühere US-Gouverneur und Actionstar Arnold Schwarzenegger hat eine Videobotschaft zur Unterstützung der Opposition in der Ukraine gesandt. "Ich will dem ukrainischen Volk eine Botschaft schicken, um sie wissen zu lassen, dass ich ihnen viel Glück in ihrem friedlichen Kampf für Demokratie und Freiheit wünsche", sagte der frühere Bodybuilder und republikanische Politiker in einer Videobotschaft, die er am Freitag über den ukrainischen Oppositionsführer und Boxweltmeister Vitali Klitschko übermittelte.

