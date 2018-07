Vatikanstadt (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat für eine Einladung des Vatikans an Vertreter des wichtigsten syrischen Oppositionsbündnisses geworben. "Ich habe den Wunsch geäußert, dass der Vatikan die Syrische Nationale Koalition empfängt", sagte Hollande am Freitag nach einem Treffen mit Papst Franziskus im Papstpalast in Rom. Mit Blick auf die derzeit laufenden Syrien-Friedensverhandlungen in der Schweiz sagte Hollande, es müsse "alles getan werden, um die Kämpfe zu beenden und humanitäre Hilfe zu liefern".

