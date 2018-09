Kairo (AFP) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen am dritten Jahrestag des Volksaufstands in Ägypten sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Dies sagte am Samstagabend ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben der Behörden wurden zudem mehr als 750 Menschen festgenommen, die meisten von ihnen in Kairo, wo sich Regierungsgegner den ganzen Tag blutige Straßenschlachten mit der Polizei lieferten.

