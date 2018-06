Kairo (AFP) Am dritten Jahrestag der Revolution gegen den damaligen Machthaber Husni Mubarak ist in Ägypten erneut ein Gebäude der Polizei angegriffen worden. Die Angreifer hätten am Samstag eine kleine "Brandbombe" gegen die Mauer eines Ausbildungszentrums der Polizei in der Hauptstadt Kairo geworfen, sagte ein Polizeivertreter. Bei der Explosion sei jedoch niemand getötet oder verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.