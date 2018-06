Kairo (AFP) Bei Protesten gegen die Militärmachthaber in Ägypten sind nach Regierungsangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Es habe vier Tote bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben, erklärte das Gesundheitsministerium am Samstag. In Kairo ging die Polizei mit Tränengas und Schrotschüssen gegen Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten und andere regierungskritische Demonstranten vor.

