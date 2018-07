Kairo (AFP) Am dritten Jahrestag des Volksaufstands in Ägypten ist es im ganzen Land zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet wurden. Unter anderem ging die Polizei am Samstag in Kairo mit Tränengas gegen hunderte islamistische und liberale Demonstranten vor, die gegen Armee und Regierung protestierten. Bei einem Anschlag nahe einer Polizeistation in Suez wurden mindestens neun Menschen verletzt.

