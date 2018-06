Kiew (dpa) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Abend erneut zu Auseinandersetzungen gekommen. Demonstranten warfen vereinzelt Steine und Brandsätze auf Polizisten. Die Opposition beklagt, sie sei von den Sicherheitskräften mit Blendgranaten attackiert worden. Erneut brannten Barrikaden. Im Machtkampf stellte Präsident Viktor Janukowitsch für kommenden Dienstag eine Regierungsumbildung an sowie eine Änderung umstrittener Gesetze. Oppositionspolitiker Vitali Klitschko wies die Zugeständnisse als unzureichend zurück. "Janukowitsch muss gehen", sagte er.

