Kiew (dpa) - Im Machtkampf in der Ukraine ist Oppositionspolitiker Vitali Klitschko erneut zu einem Krisentreffen mit Staatschef Viktor Janukowitsch zusammengekommen. Auch andere Oppositionsführer sind dabei. Es werde erneut versucht, eine Lösung der politischen Krise zu erreichen, hieß es in Kiew. Die bisherigen Gespräche beider Seiten waren ergebnislos verlaufen. In Kiew war es zuvor nach einem kurzen Waffenstillstand zu neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

