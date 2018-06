Kiew (AFP) Die Ukraine steuert auf eine Ausweitung des blutigen Konflikts zwischen Regierung und Opposition zu. Demonstranten stürmten am Freitag Regierungsgebäude in sechs westlichen Regionen und verstärkten die Barrikaden in der Hauptstadt Kiew. Präsident Viktor Janukowitsch betreibe eine "Hinhaltetaktik", sagte der Oppositionspolitiker Vitali Klitschko der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Er warnte vor einer weiteren Eskalation der Proteste. Die angekündigte Kabinettsumbildung kritisierte er als unzureichend.

