Tripolis (dpa) - In Libyen sind zwei ägyptische Diplomaten und weitere Botschaftsangehörige entführt worden. Unbekannte hätten den ägyptischen Kulturattaché und drei seiner Mitarbeiter in der libyschen Hauptstadt verschleppt, bestätigte das Außenministerium in Kairo. Bereits gestern war der Verwaltungsattaché der ägyptischen Botschaft in Tripolis aus seinem Haus entführt worden. Die Lage in Libyen ist fast drei Jahre nach dem Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi immer noch instabil.

