Kinshasa (AFP) Durch eine Explosion in einem Munitionslager sind im Zentrum der Demokratischen Republik Kongo mindestens fünf Menschen getötet worden. Während die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa am Freitag von "mehreren" Toten sprach, gaben regionale Behörden die Zahl mit fünf an. Augenzeugen berichteten auch von mehreren Verletzten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.