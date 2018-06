Quito (AFP) Wegen der Tötung eines Kondors muss ein Mann in Ecuador für sechs Monate ins Gefängnis. Der 60-jährige Angeklagte wurde von einem Gericht wegen Umweltkriminalität verurteilt, wie das Umweltministerium in Quito am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Die Tötung der vom Aussterben bedrohten Tiere kann in Ecuador mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet werden. Der Andenkondor, der eine Flügelspannweite von drei Metern erreichen kann, ist der größte flugfähige Vogel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.