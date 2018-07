Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will laut Manager Klaus Allofs in der kommenden Saison im Europacup spielen. "Jetzt sind wir Fünfter. Diesen Platz würden wir ungern wieder abgeben. Das würde uns berechtigten, in der Europa League dabei zu sein. Das wäre schon ein großer Erfolg", sagte der Ex-Nationalspieler vor Anpfiff des Niedersachsenduells gegen Hannover 96 in der NDR2-Bundesligashow.

In der Tabelle liegen die Wölfe nur knapp hinter den Champions-League-Plätzen. Allofs: "Dass wir uns nicht wehren würden, wenn es besser wird, das ist auch selbstverständlich."

Allerdings warnte Allofs auch vor überzogenen Erwartungen. "Es geht darum, die Leistung dieser Mannschaft zu festigen und noch konstanter zu machen. Vielleicht werden wir dann in nicht allzu ferner Zeit diese Ziele erreichen", betonte der ehemalige Frankreich-Legionär.

Eine Vertragsverlängerung mit Angreifer Ivica Olic (34) kann sich Allofs gut vorstellen: "Wir haben schon miteinander gesprochen. Ivica hat eine tolle Hinrunde gespielt und ist in jedem Spiel ein Vorbild was seinen Einsatz angeht. Warum soll man da nicht darüber nachdenken, den Vertrag nochmal um ein Jahr zu verlängern?"