Madrid (SID) - Real Madrid hat einen Vereins-Rekord aufgestellt. Durch das 2:0 (0:0) gegen den FC Granada am Samstag kamen die

Königlichen zum siebten Sieg in Folge ohne Gegentor, dies war den Madrilenen in der 112-jährigen Klub-Historie noch nicht gelungen.

"Das ist ein wunderbarer Rekord für die Mannschaft. Ich möchte mich bei den Spielern bedanken, die sehr entschlossen zu Werke gehen. Vor allem in punkto Balleroberung hat sich eine Menge getan", kommentierte Real-Trainer Carlo Ancelotti, der mit den Leistungen seines Teams in 2014 sehr zufrieden sein kann.

Dank des 22. Saisontores von Weltfußballer Cristiano Ronaldo und eines Treffers von Karim Benzema hatte Real am Samstag zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der Primera Division übernommen. Der portugiesische Superstar hatte in der 56. Minute auf Vorarbeit von Luka Modric zum 1:0 getroffen. Benzema, der auf Zuspiel von Linksverteidiger Marcelo erfolgreich war (74.), machte alles klar.

Mit 53 Punkten zogen die Königlichen in der Tabelle am Titelverteidiger und Spitzenreiter FC Barcelona sowie dem Tabellenzweiten Atletico Madrid (je 51 Zähler) zunächst vorbei. Beide traten erst am Sonntag an.

Real tat sich allerdings trotz großer Feldüberlegenheit lange Zeit sehr schwer gegen Granada. 91-Millionen-Mann Gareth Bale wurde schon zur Halbzeit ausgewechselt. Für ihn kam Nachwuchsmann Jesé aufs Feld. In der Anfangsformation von Real stand auch der Ex-Leverkusener Daniel Carvajal, der einige Akzente setzen konnte.