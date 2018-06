Manaus (SID) - US-Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat das WM-Stadion in Manaus am Amazonas im Norden Brasiliens inspiziert. Zusammen mit einigen Mitgliedern des Betreuerstabs der amerikanischen Auswahl hatte sich der 49-Jährige am Freitag von Sao Paulo in Richtung Manaus aufgemacht. Während der WM-Endrunde in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) trifft das Klinsmann-Team in Manaus am 22. Juni auf Portugal.

"Ich bin dankbar für die Möglichkeit, das Stadion und die Gastfreundschaft der Menschen im Amazonas-Gebiet kennenzulernen", sagte der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1990. Zuletzt absolvierte der Schwabe mit seiner Mannschaft ein erstes WM-Trainingslager in Sao Paulo.

Bei der Auslosung im Dezember vergangenen Jahres hatte Klinsmann noch auf das problematische Klima mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit in Manaus hingewiesen. Nun sagte der US-Trainer: "Wir müssen uns auf Änderungen bei den Temperaturen einstellen. Unsere Mannschaft spielt unter allen klimatischen Bedingungen, wir freuen uns auf das Spiel in Manaus."