Bad Füssing (dpa) - Ein 16-jähriger Schüler hat gestern eine Bank im Landkreis Passau überfallen und ist anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ging er am Nachmittag in eine Bank in Bad Füssing-Würding, zog eine Pistole, rief "Überfall" und erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag. Bei seiner Flucht wurde er von einem Zeugen mit dem Auto verfolgt, die Polizei griff ihn schließlich am Grenzübergang Bad Füssing/Obernberg auf. Da er die Tat gestand, wurde er nach einer ersten Vernehmung durch den Staatsanwalt wieder entlassen.

