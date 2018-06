Washington (dpa) - In den USA sind in der Nähe von Washington Schüsse in einem Einkaufszentrum gefallen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Ein bislang noch unbekannter Mann hatte um sich geschossen, er soll auch selbst unter den Opfern sein. Die Hintergründe der Tat in Columbia im Bundesstaat Maryland sind noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.