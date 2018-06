Ciudad Juarez (AFP) 16 Jahre nach der Ermordung einer niederländischen Touristin in Mexiko ist ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 52-jährige Mexikaner wurde nach Behördenangaben am Freitag nach der Abschiebung aus den USA festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft hatte er das Hotelzimmer in der Stadt Ciudad Juárez gemietet, in dem die 28-jährige niederländische Urlauberin Hester Suzanne van Nierop im Jahr 1998 misshandelt, vergewaltigt und erwürgt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.