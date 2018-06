Den Haag (SID) - Der niederländischen Regierungsdelegation für die Olympischen Winterspielen (7. bis 23. Februar) in Sotschi gehören keine Vertreter von Schwulen- und Lesbenorganisationen an. Das gab Ministerpräsident Mark Rutte bekannt. Zuvor hatte das niederländische Parlament Rutte aufgefordert, Repräsentanten dieser Organisationen in die Delegation aufzunehmen.

Aus Sicherheitsgründen sei es nicht mehr möglich gewesen, eine zusätzliche Akkreditierung zu erhalten, sagte Rutte, der bei einem möglichen Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die Menschenrechte vor Ort sprechen wolle. Darüber sei die russische Seite offiziell informiert worden. Zudem plane Sportministerin Edith Schippers ein Treffen mit Vertretern russischer Schwulen- und Lesbenorganisationen.

Mehr als 30.000 Personen haben bisher eine Online-Petition des niederländischen Schwulen- und Lesben-Interessenverbandes COC unterzeichnet. Darin werden König Willem-Alexander und der Ministerpräsident aufgefordert, auf die Sotschi-Reise zu verzichten.