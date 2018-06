Inzell (SID) - Claudia Pechstein darf sich mehr denn je Hoffnungen auf eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) machen. Die 41 Jahre alte Berlinerin lief bei Testwettkämpfen in Inzell die 3000 m in Bahnrekordzeit von 4:00,92 Minuten.

"Bahnrekord im letzten Test vor Olympia, das hätte schlechter laufen können", schrieb Pechstein auf ihrer Homepage: "Jetzt sind es noch noch vier Tage bis zum Abflug. Olympia kann kommen. Ich fühle mich bereit."

Die fünfmalige Olympiasiegerin unterbot die Bestzeit von Ireen Wüst, die am Freitag in Inzell noch schwer gestüzt war, aus dem Jahr 2011 um 64 Hundertstelsekunden. Die Weltmeisterin aus den Niederlanden blieb am Samstag in 4:02,02 Minuten mehr als eine Sekunde hinter Pechstein, die ein "wirklich flottes Rennen" gezeigt hatte und rundum zufrieden war: "Besser hätte das Trainingslager für mich nicht enden können."

Dagegen kam Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert, die seit Monaten ihrer Form hinterherläuft, nicht über eine Zeit von 4:10,65 Minuten hinaus.

Pechstein ist mit fünf Goldmedaillen Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin. Sie will in Sotschi, wo sie ihre sechsten Winterspiele bestreitet, ihre insgesamt zehnte Medaille gewinnen. Trotz ihres Alters gehört sie über die 3000 m und 5000 m zu den Medaillenkandidatinnen.