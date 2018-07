Aschaffenburg (dpa) - Die eurokritische Alternative für Deutschland will heute auf einem Parteitag in Aschaffenburg die Weichen für den Einzug ins Europaparlament stellen. Die Delegierten sollen Parteichef Bernd Lucke und den Ex-Industriepräsident Hans-Olaf Henkel auf die Spitzenplätze setzen. Die AfD rechnet sich bei der Europa-Wahl gute Chancen aus, da nur eine Drei-Prozent-Hürde gilt. Nach massiven innerparteilichen Querelen will die Führung die Reihen schließen und auch die Debatte über rechtspopulistische Einflüsse beenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.