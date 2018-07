Aschaffenburg (dpa) - Die eurokritische Alternative für Deutschland (AfD) will heute auf einem Parteitag in Aschaffenburg (Bayern) die Weichen für den Einzug ins Europaparlament stellen.

Die Delegierten sollen Parteichef Bernd Lucke und den früheren Industriepräsidenten Hans-Olaf Henkel auf die Spitzenplätze setzen. Die AfD rechnet sich bei der Europa-Wahl am 25. Mai gute Chancen aus, da für das Europaparlament nur eine Drei-Prozent-Hürde gilt. Im September hatte die Partei mit 4,7 Prozent der Stimmen den Einzug in den Bundestag knapp verfehlt.

Nach massiven innerparteilichen Querelen in den vergangenen Monaten will die Führung der AfD die Reihen schließen und auch die Debatte über rechtspopulistische Einflüsse beenden. Neben der Entscheidung über die Kandidatenliste will die AfD europapolitische Grundsätze verabschieden. In einem Entwurf heißt es unter anderem, Deutschland müsse entsprechend seiner Einwohnerzahl und seiner Bedeutung mehr Gewicht in den europäischen Institutionen erhalten.