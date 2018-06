München (dpa) - Die CSU will im Europawahlkampf mehr Bürgernähe von Brüssel fordern, aber keine anti-europäische Kampagne fahren. "Wir wollen Europa, wir stehen zu Europa, wir stützen Europa", sagte Parteichef Horst Seehofer in München bei einem kleinen Parteitag. Die Bürger seien fasziniert von Europa, die überbordende Bürokratie und das Einmischen in alle Kleinigkeiten des Alltags bewege die Leute aber. Zum Spitzenkandidaten wählten die Delegierten den schwäbischen Bezirksvorsitzenden und CSU-Gruppenchef im Europaparlament, Markus Ferber.

