Manila (AFP) In einer Zuchtstation auf der Insel Mindanao ist einer der seltenen Phillipinenadler von einem Baum erschlagen worden. Wie die Adler-Stiftung am Samstag mitteilte, war der 15 Jahre alte männliche Adler namens Arakan einer der letzten 250 seiner Art. Nach tagelangem Dauerregen sei ein Ast von einem Baum abgebrochen und habe den Adler in seinem Gehege erschlagen.

