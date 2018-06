Kitzbühel (dpa) - Skirennfahrer Hannes Reichelt hat die legendäre Abfahrt in Kitzbühel gewonnen und zwei lange Durststrecken seines Landes beendet. Als erster Österreicher seit Michael Walchhofer 2006 fuhr Reichelt die Bestzeit auf der Streif.

Zudem war der Sieg der erste eines Abfahrers aus Österreich seit Reichelts Erfolg in Bormio am 29. Dezember 2012. Zweiter auf der 3494 Meter langen Strecke wurde Weltmeister Aksel Lund Svindal aus Norwegen. Auf Reichelt fehlten ihm 0,21 Sekunden. Bode Miller aus den USA wurde Dritter. Bester Deutscher in Kitzbühel war Stephan Keppler. In der letzten Abfahrt seiner Weltcup-Karriere raste er auf Rang 15.