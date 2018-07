Kiew (AFP) In der ukrainischen Hauptstadt Kiew war die Lage am Samstag weiter angespannt. Nach nächtlichen Zusammenstößen standen sich am Morgen im Stadtzentrum weiterhin hunderte Demonstranten und Sicherheitskräfte gegenüber. In der Nacht hatten Demonstranten nach Angaben von AFP-Korrespondenten Molotowcocktails auf Polizisten geworfen. Die Polizei setzte Blendgranaten und Gummigeschosse ein.

