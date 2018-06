Kiew (AFP) Bei den Protesten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben etwa 2000 Demonstranten in der Nacht zum Sonntag ein von Sicherheitskräften genutztes Gebäude angegriffen. "Schande", riefen viele Protestierende, während einige in das Gebäude im Stadtzentrum vordrangen und im Innern Sprengsätze zündeten, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die eingeschlossenen Einsatzkräfte setzten Blendgranaten ein.

