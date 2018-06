Kiew (AFP) Die Spannungen zwischen Demonstranten und der Polizei in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben am späten Freitag wieder zugenommen. Wie Fernsehbilder zeigten, zündeten Protestierende an Barrikaden nahe dem Parlament und dem Regierungssitz Reifen an. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete, Beamte seien mit Pflastersteinen und Molotowcocktails beworfen worden. Die Polizei reagierte demnach mit Blendgranaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.