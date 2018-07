Kiew (AFP) In Kiew ist ein weiterer Demonstrant gestorben, der bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Polizisten verletzt worden war. Wie die Freiheitspartei am Samstag berichtete, handelt es sich um einen 45-Jährigen, der am Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt Schüsse in die Brust erlitten hatte. Mit mehreren Operationen sei vergeblich versucht worden, den 45-Jährigen zu retten, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

