Kiew (AFP) Die ukrainische Opposition will ungeachtet eines Kompromissangebots von Präsident Viktor Janukowitsch ihre Proteste fortsetzen. Die Opposition werde nicht von ihren Forderungen abweichen und auf einer Präsidentschaftswahl noch im laufenden Jahr bestehen, sagte Oppositionsführer Vitali Klitschko von der Partei Udar (Schlag) am Samstagabend in der Hauptstadt Kiew. Unter dem Jubel der Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz kündigte Oleg Tjagnibok von der rechtsextremen Freiheitspartei (Swoboda) an: "Der Kampf geht weiter."

