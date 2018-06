Washington (AFP) Aus Furcht vor Anschlägen hat das Olympische Komitee der USA seinen Athleten vom Tragen der Nationalfarben in Sotschi abgeraten. Kleider mit US-Farben oder Logos des Olympiateams sollten außerhalb der Wettkampfstätten während der Winterspiele in der russischen Schwarzmeer-Stadt nicht getragen werden, hieß es am Freitag aus dem Auswärtigen Amt in Washington. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" von einem entsprechenden Hinweis des Komitees an die Athleten berichtet. Russland sei allerdings kein Einzelfall, sagte Außenamtssprecherin Marie Harf. Die Regierung gebe bei großen internationalen Veranstaltungen oft ähnliche Hinweise.

