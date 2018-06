Dallas (SID) - Superstar Dirk Nowitzki macht sich derzeit keine Gedanken über eine Rückkehr in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. "Im Moment geht die NBA-Saison vor", sagte der Kapitän der Dallas Mavericks bei Sky Sport News HD: "Wir waren im letzten Jahr zum ersten Mal seit zwölf Jahren nicht in den Play-offs. Es ist mir sehr wichtig, dass uns das nicht noch einmal passiert."

Grundsätzlich kann sich der 35-Jährige vorstellen, wieder für den Deutschen Basketball Bund (DBB) aufzulaufen, der sich um eine Wildcard für die WM in Spanien (30. August bis 14. September 2014) beworben hat. "Ich kann mich im Sommer gerne mit dem DBB zusammensetzen", sagte Nowitzki. Die Entscheidung über die WM-Teilnahme fällt am Samstag in Barcelona.